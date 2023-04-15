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وظائف شاغرة في مجموعة سيركو

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تحصص ذي الصلة.

– مدير تطوير برامج النقل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تحصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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