وظائف شاغرة في مجموعة Serco

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الطاقم/ محطة خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصص خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الإدارة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)