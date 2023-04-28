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وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير القبول والتسجيل/ مركز الاتصال والأهلية.

– مهندس أول الطب الحيوي.

– ممرض أول.

– قابلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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