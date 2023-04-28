النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير القبول والتسجيل/ مركز الاتصال والأهلية.
– مهندس أول الطب الحيوي.
– ممرض أول.
– قابلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)