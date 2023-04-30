وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من القريات، وحفر الباطن، والدمام.
وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب أطفال/ العيادات الشاملة (القريات).
– طبيب نائب أطفال/ العيادات الشاملة التخصصية (حفر الباطن).
– طبيب مقيم/ أطفال (الدمام).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)