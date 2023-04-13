جاهز: لا صحة لاختراق بطاقات عملائنا وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر بدر بن سلطان يقف على استعدادات العشر الأواخر وموسم الحج مقاتلة ألمانية تقترب من الحدود الروسية السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام سببان جعلا مورينيو يرفض تدريب نادي النصر كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن 1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير نظم المعلومات الجغرافية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التخطيط الحضري، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)