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وظائف شاغرة في مشروع القدية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة التكاليف.

– مساعد مدير/ قسم التطوير.

– مساعد أول/ التحليل المالي.

– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة.

– مدير التحالفات والفعاليات المؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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