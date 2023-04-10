وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أجهزة.

– مخطط مشروع الصيانة المدنية.

– فني تحليل/ صيانة الأجهزة (للخريجين).

– فني كهربائي (للخريجين).

– فني أجهزة (للخريجين).

– فني ماكينات (للخريجين).

– فني ميكانيكي (للخريجين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)