Icon

أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد Icon مآذن المسجد النبوي تحف معمارية شاهدة على عبقرية العمارة الإسلامية Icon محمية الملك سلمان تعيد توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض Icon الغذاء والدواء : تأكدوا من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر في واقي الشمس Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon ألوان الطيف تظهر في سماء القصيم Icon إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف Icon انسيابية حركة الحشود بالمسجد النبوي على مدار الساعة Icon المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان Icon أمطار متوسطة على نجران حتى الـ10 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مراقب المستندات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– منسق عمليات الحقائب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم