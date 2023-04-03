وظائف شاغرة في مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق مركز مراقبة عمليات المطار”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الطيران، عمليات المطار)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)