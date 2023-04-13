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وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار إدارة التزام مؤسسات السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، ويفضل الماجستير.

– مستشار مركز الوثائق والمحفوظات: شهادة الدكتوراه في تخصص اللغة العربية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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