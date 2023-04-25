وظائف شاغرة في وزارة الدفاع

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء، على رتب (جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والثانوية الصناعية والثانوية التجارية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من مدن المملكة.
وبيّنت الوزارة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ اعتبارها إليها.
– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.
– أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.
– أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
– أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 شوال 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 14 شوال 1444هـ.
ولمعرفة تفاصيل عن تخصصات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)