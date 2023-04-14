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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ إدارة الائتمان والمخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المالية).

– مساعد أول/ المالية والمحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تعبئة الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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