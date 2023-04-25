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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول/ التحسين المستمر (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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