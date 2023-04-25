وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وحائل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل معدات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس أول/ التحسين المستمر (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
علي غالب احمد طميحي
انا ارغب في التوظيفي لديكم
وبصراحة الشركة منتجة ومساهم ولها اثر كبير
في الدوله لذالك انا ارغب في التوظيف لديكم
ولكم جزيل الشكر وخالص التقدير