وظائف شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الأهلي يتحرك بعد تصريحات ياسر المسحل الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم من أمطار غزيرة إسرائيل تتأهب وتوقعات بالرد على صواريخ لبنان الليلة موعد مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني التويجري: الميزانية كانت عملًا بسيطًا في السابق والوضع تغير تمامًا بودكاست أبقراط يعيد أبو الطب إلى الحياة 6 نصائح لتجنب التوتر والعصبية خلال الصيام اعتقالات في مواجهات جديدة مع الشرطة الفرنسية متظاهرون بريطانيون لـ تشارلز: لست ملكنا تشكيلة مباراة الفتح والخليج
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية برتبة (عريف، جندي أول) للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والدبلوم العالي في تخصص مساعد طبيب أسنان.
وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
– أن يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.
– الحصول على درجة (الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).
وأوضحت الإدارة، أنّه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/ 9/ 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 22/ 9/ 1444هـ .
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)