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وظائف شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية برتبة (عريف، جندي أول) للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والدبلوم العالي في تخصص مساعد طبيب أسنان.

شروط وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– أن يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

– الحصول على درجة (الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/ 9/ 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 22/ 9/ 1444هـ .

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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