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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والخبر، وعسير، وجدة، والقنفذة، وتبوك، وجازان، والباحة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات/ صالة عرض.

– مهندس/ مدقق داخلي.

– ممثل مبيعات/ مبيعات المشروع.

– مدير التجزئة الإقليمي.

– مساعد مدير/ صالة عرض.

– وكيل مركز الاتصال.

– مشرف أول المبيعات.

– مشرف صالة عرض.

– محلل المنتجات.

– منسق تجاري.

– مهندس مدني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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  • رحاب سليمان

    اريد ان اعمل لديكم انشاء الله

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