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وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي السلامة والأمن والجودة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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