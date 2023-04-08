وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 4 مدن

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، والرياض، والهفوف.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مطور نظم/ التطبيقات والتصاميم (الخبر).
– منسق التوزيع والتسليم (خميس مشيط).
– فني صيانة/ التهوية وتكييف الهواء (الخبر).
– أمين مخزون (الرياض).
– مصمم جرافيك (الخبر).
– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)