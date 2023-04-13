وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من جدة، والرياض، والمدينة المنورة، وخميس مشيط، والهفوف، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (الرياض).

– منسق الصيانة (الرياض).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (خميس مشيط).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

– منسق التسويق الرقمي (الخبر).

– موظف مشتريات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)