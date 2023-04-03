وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدقق حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد، المالية)، أو ما يعادلها.
– مدير تقييم المخاطر والرقابة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي مشروع ومتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)