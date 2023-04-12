وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الحسابات الرئيسية (الرياض).
– فني صيانة المعدات (الدمام).
– مدير مبيعات الأعمال (الرياض).
– صيدلي مستودع (الدمام).
– مدير المبيعات/ بعد البيع (جدة).
– مدير مبيعات القنوات (جدة).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)