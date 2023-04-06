وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام 24 ألف هزة أرضية تضرب تركيا خلال شهرين السعودية الثانية عالميًّا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة فشل الناتو في التوصل لموقف بشأن انضمام أوكرانيا للحلف 4 مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام السديس يفطر مع أبناء جمعية لرعاية الأيتام ويستمع لقراءتهم للقرآن مراد باتنا يُحرز الهدف الأول لـ الفتح الإرياني: مأرب وأبناؤها تحملوا العبء الأكبر للحرب باليمن لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف ورشة عمل.
– مخطط الصيانة.
– مشرف الأجهزة/ تخطيط الصيانة.
– مشرف المشتريات والإصلاح.
– مشرف ميكانيكي.
– مخطط المشتريات والإصلاح.
وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 6 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)