وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– باحث أنظمة صحية: شهادة الماجستير في تخصصات: (الصحة العامة، أو الإدارة الصحية، أو اقتصاديات صحية).
– أخصائي سياسات صحية: شهادة الماجستير في تخصص الصحة العامة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)