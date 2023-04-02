وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وبريدة، وحائل، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف التعلم والتطوير (الرياض).
– منسق مكتب المساعدة (بريدة).
– فني معدات (حائل).
– مدير فريق المرافق/ المدنية (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)