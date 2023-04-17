وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تطوير الأعمال (الرياض).
– تنفيذي تطوير الأعمال (الرياض).
– تنفيذي المبيعات الميدانية (الدمام).
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)