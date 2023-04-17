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للعمل بفروع متاجر الرياض والدمام

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال (الرياض).

– تنفيذي تطوير الأعمال (الرياض).

– تنفيذي المبيعات الميدانية (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أبريل 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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