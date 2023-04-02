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للجنسين من حمَلة مختلف المؤهلات

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  مساعد تنفيذي.

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
  •  خبرة سكرتارية لا تقل عن 5 سنوات، على الأقل 3 سنوات كمساعد تنفيذي أو ما يعادلها.
  •  إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

المسؤوليات:

  •  تقديم خدمات السكرتارية والدعم الإداري.
  •  كتابة التقارير والمراسلات.
  •  ترتيب المواعيد.
  •  الحفاظ على نظام الملفات المكتبية وجميع سجلات الموظفين.

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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