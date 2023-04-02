وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد تنفيذي.

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

خبرة سكرتارية لا تقل عن 5 سنوات، على الأقل 3 سنوات كمساعد تنفيذي أو ما يعادلها.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

المسؤوليات:

تقديم خدمات السكرتارية والدعم الإداري.

كتابة التقارير والمراسلات.

ترتيب المواعيد.

الحفاظ على نظام الملفات المكتبية وجميع سجلات الموظفين.

طريقة التقديم: