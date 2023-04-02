وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).