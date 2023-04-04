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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي توظيف أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب.

– مساعد استشاري تقني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– محاسب عام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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