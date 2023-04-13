وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، والشعيبة.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إدارة النفايات (أملج): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية، هندسة إدارة النفايات).
– مهندس معالجة مياه الصرف الصحي (أملج): البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية، هندسة معالجة مياه الصرف الصحي).
– فني ميكانيكي (الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)