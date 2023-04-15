وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل رافعة شوكية.

– فني ميكانيكي أول.

– مهندس فني المعدات.

– مهندس/ عالم كيميائي.

– مشرف الخدمة/ معدات الإنتاج.

– مساعد مشرف موقع الحفر.

– مشرف أول الخدمة/ التسجيل والأداء.

– مخطط أول الخدمة.

– أخصائي الخدمة/ عمليات الحفر.

– فني كهربائي أول.

– مهندس ميداني/ التسجيل والأداء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)