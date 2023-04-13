وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم ! السفير العراقي: نتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في عدة قطاعات وظائف شاغرة في فروع طيران أديل 11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة سقوط الأمطار على رمسيس الثاني يثير ضجة والحكومة المصرية ترد وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن ضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في الجوف وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول جودة الموردين (الرياض).
– رئيس فريق محلل البيانات (الرياض).
– مدير الخدمات اللوجستية (الظهران).
– أخصائي أول الصيانة (الطائف).
– منسق تصاريح التدريب (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)