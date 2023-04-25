وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المملكة في كل من الظهران، والدمام، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة Baker Hughes، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي (الظهران).

– فني مُجمع تصنيع/ الرفع الاصطناعي (الدمام).

– أخصائي دعم فني رئيسي (الدمام).

– أخصائي هندسة الالتزام بالجودة (الدمام).

– مدير المبيعات الإستراتيجية (الرياض).

– فني مختبر (الجبيل).

– مدير مشروع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة Baker Hughes، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)