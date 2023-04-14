وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المكاتب السياحية التابعة لها بالمملكة “مكتب دناتا للسفريات” في كل من الرياض، والخبر.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير علاقات العملاء.
– مدير التجزئة والترفية.
– مدير المنتجات.
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)