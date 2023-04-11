وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المحاكاة/ البوليمرات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، ويفضل شهادة الماجستير.
– مشغل أول لوحة/ المعدات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مستشار إدارة المواهب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، التنظيم الصناعي).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)