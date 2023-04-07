وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– قائد فريق المشتريات/ خدمة الطعام (الرياض).
– مدير فريق خدمات المرافق (الخرج).
– مدير فريق السقالات (الخرج).
– مدير فريق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (الخرج).
– مدير فريق معدات مناولة المواد (الخرج).
– مدير فريق تبريد الأمونيا (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)