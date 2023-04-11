وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تخطيط أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، هندسة التخطيط)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول استدامة مالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاستثمار)، أو اي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي إدارة مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)