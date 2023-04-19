وظائف شاغرة لدى مشروع القدية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.
وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التنقل/ سلامة الطرق.
– مدير التنقل/ النقل العام الإقليمي.
– مدير التطوير التجاري.
– مدير التطوير السكني.
– مدير التطوير/ البيع بالتجزئة (عدد وظيفتين).
وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)