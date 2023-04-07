وظائف شاغرة لدى مشروع القدية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.
وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تصميم البنية التحتية.
– مدير البنية التحتية.
– مدير التطوير/ خطط الأصول.
– مدير أول التطوير/ التصاميم.
– مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.
وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)