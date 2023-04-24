وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: رئيس الأمن السيبراني. مدير اقتصاديات. مساعد استراتيجي أول. مدير تطوير النظام البيئي. رئيس مكتب البيانات. مهندس مدني أول. مدير أعمال. رئيس تطوير الأعمال. محلل أول. محاسب حسابات دائنة. مدير حوكمة الكيانات. مدير أول عمليات الملكية الفكرية. أخصائي مراجعة عقود. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).