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وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير صيانة المطارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الكهربائية).

– مدير عمليات الصيانة ومراقبة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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