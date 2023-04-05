وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في أحد مشاريعها في محافظة البدع بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف نيوم الاجتماعية

وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مراقب المستندات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مدير الإنشاءات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)