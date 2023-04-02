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وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي/ إدارة الاستشارات القانونية.

– أخصائي إدارة أمن المعلومات.

– اخصائي أول إدارة التواصل.

– أخصائي أول إدارة التفتيش.

– أخصائي أول إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية.

– أخصائي أول إدارة مشاريع التقنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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