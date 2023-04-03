وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اتفاقيات التوطين والمشتريات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول إدارة المراسلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)