وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس فريق تحليل البيانات (تبوك).
– مشرف إدارة التخطيط ومعلومات التنبؤ (تبوك).
– رئيس فريق تحليل البيانات (الرياض).
– مشرف إدارة التخطيط ومعلومات التنبؤ (الرياض).
– مستشار تدريب الأطقم الجوية (الرياض).
– مشرف فني طوافات النجاة/ التايفون (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)