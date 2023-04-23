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وظائف شاغرة للجسين في شركة روشن

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
وظائف شاغرة للجسين في شركة روشن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التطوير المؤسسي.

– أخصائي أول مجتمع تقنية المعلومات (عدد وظيفتين).

– مدير أبحاث وتطوير تقنية المعلومات.

– منسق تجربة العملاء.

– أخصائي مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط.

– مدير الحي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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