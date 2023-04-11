وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التدقيق الداخلي.
– مدير متجر العلامات التجارية.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)