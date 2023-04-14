وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للجنسين، على رتبتي “أستاذ مساعد، محاضر” بنظام العقود (دوام كامل)، وذلك للعمل في المعامل المركزية بكلية العلوم في المدينة الجامعية بالفرعاء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك خالد

وأبرزت الجامعة أن تخصصات الوظائف المطلوبة هي:

– أستاذ مساعد (الكيمياء العضوية، فيزياء الجوامد/ النانو، التقنية الحيوية).

– محاضر (الكيمياء، فيزياء الجوامد، التقنية الحيوية).

شروط وظائف جامعة الملك خالد

وبيّنت الجامعة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.

– أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا تكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد أو المدمج ونحوها.

– أن تكون المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية معادلة من وزارة التعليم.

– أن تتحقق في المتقدم الشروط الخاصة المبينة لكل وظيفة، وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المعتمدة من مجلس الجامعة.

– أن يتقن المتقدم المهارات العملية اللازمة لكل وظيفة وأن يكون لديه الإلمام الكامل بمتطلباتها.

– أن يحمل المتقدم ما يثبت حصوله على درجة 6 في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الدولية المعتمدة خلال آخر خمس سنوات من وقت التقديم (ويستثنى من ذلك المتقدمون الحاصلون على آخر مؤهل علمي من جامعة تابعة لدولة ناطقة باللغة الإنجليزية).

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تجريها اللجان المختصة.

– أن يقتصر التقديم على وظيفة واحدة وأن تستكمل جميع الوثائق المطلوبة على نظام التوظيف الإلكتروني أثناء فترة التقديم، وتستبعد الطلبات التي لا يتحقق فيها ذلك أو التي يثبت عدم صحة أيٍ من بياناتها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 شوال 1444هـ، ويستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 13 شوال 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)