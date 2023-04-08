وظائف فنية شاغرة في مجموعة المجدوعي

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني مساعد/ فاحص سيارات جديدة”؛ وذلك للعمل بفروع أحد المعارض التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

شروط وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)