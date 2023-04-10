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وظائف فنية شاغرة لدى شركة ياسرف

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
وظائف فنية شاغرة لدى شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني لحام: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، اللحام)، أو ما يعادلها.

– فني معادن ميداني: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، تركيب الأنابيب، السباكة)، أو ما يعادلها.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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