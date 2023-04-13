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وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهربائي (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول دفاع الأمن السيبراني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مراجع أول/ تدقيق تقنية المعلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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