وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم ! السفير العراقي: نتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في عدة قطاعات وظائف شاغرة في فروع طيران أديل 11 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة سقوط الأمطار على رمسيس الثاني يثير ضجة والحكومة المصرية ترد وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن ضبط 106 مخالفات بالأسواق والمنشآت التجارية في الجوف وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني كهربائي (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– محلل أول دفاع الأمن السيبراني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مراجع أول/ تدقيق تقنية المعلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)