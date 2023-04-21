وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة العليان هلال شوال يظهر في سماء السعودية مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالسعودية اليوم الاتحاد يحلم بالنهائي الـ19 3 رسائل في خطبة العيد لـ آل مناع في جامع العُره النيابة تحذر من مشاركة الأطفال في أنشطة ترفيهية خطرة مانشستر يونايتد يبيع 17 لاعبًا بالميركاتو الصيفي! السعودية تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي صلاة العيد بين أحضان الطبيعة فوق قمم جبال فيفاء
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل آلة (عدد وظيفتين/ الدمام).
– مدير الاتصال المؤسسي (الرياض).
– ممثل خدمة ما بعد البيع (الرياض).
– أخصائي موارد بشرية (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)